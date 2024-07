Sandro Iacometti | ci siamo liberati di Alitalia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Certo, in ballo ci sono il turismo e gli affari in Italia, la possibilità di tornare a competere sui mercati europei e internazionali, la svolta per un Paese ridotto a terra di conquista delle compagnie low cost, prospettive occupazionali importanti per i tanti professionisti del volo che hanno scelto di scappare all'estero e per quelli che invece sono rimasti in patria confidando in un ripartenza dell'ex vettore di bandiera su cui, bisogna dire la verità, credevano in pochi.L'esperienza, del resto, ci ha insegnato che almeno negli ultimi 20 anni (ma la storia è ancora più antica) la vecchianon riusciva a far partire un aereo senza dare prima una bella spremuta ai contribuenti. Sarà per questo che tra le cose che Giancarlo Giorgetti ha tenuto a sottolineare nella conferenza stampa in cui ha annunciato il via libera all'accordo tra Ita Airways e Lufthansa, più delle prospettive industriali, dei dettagli tecnici e del ruolo giocato dal Mef nel condurre in porto l'operazione, c'è stato il fatto che «si chiude una storica e annosa vicenda» e si può finalmente «dire agli italiani che non ci metteremo più un euro delle loro tasse».