Riso | Oristanio? Parlato con l’Inter di altro Anche di Buongiorno!

(Di giovedì 4 luglio 2024)l’agente di Gaetano, Giuseppe, ha partecipato all’incontro con. Dagli aggiornamenti dello stesso procuratore, però, si evince che il focus è stato un: addiritturaAlessandro. PRESTO – C’era grande attesa all’esterno della sede delper conoscere l’esito dell’incontro con la dirigenza del Venezia per la doppia operazione Tanner Tessmann-Gaetano. L’agente d quest’ultimo, Giuseppe, si è però focalizzato sunella sua visita in Viale della Liberazione: «al Venezia? Io sono stato qui per parlare e definire il passaggio di Franco Carboni al River Plate. stanno scambiando i documenti. Perè ancora presto. Il Venezia lo vuole? Ci sono altre squadre, dobbiamo ancora fare una scelta».