Riassunto | Carestream presenta nuovi perfezionamenti apportati al sistema CARESTREAM DRX-Evolution Plus e al software ImageView che migliorano l’esperienza del tecnologo e il flusso di lavoro riguardante il paziente

(Di giovedì 4 luglio 2024) ROCHESTER, New York–(BUSINESS WIRE)–Health oggi ha annunciato di avere aggiunto dueale alDRX-, segnando i più recenti miglioramenti alla sua linea di innovative soluzioni di imaging all’avanguardia. La versione più recente – 2.1 – deloffre nuove opzioni per Smart Room come Virtual Long-Length Imaging, Virtual Collimation, Patient-Position Monitoring e Patient Picture, Positioning Overlay e Align Assist, che si aggiungono a quelle già lanciate. Queste funzioni permettono ai radiologi di confermare più rapidamente la precisione del posizionamento ai fini di un’acquisizione delle immagini più uniforme e produttiva, nonché di eseguire una diagnosi più rapida offrendo un percorso verso il trattamento.