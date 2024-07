Reazione a Catena umiliazione brutale per i Maritozzi | Pippe! Ma con 180 euro cose mai viste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Eccoci nello studio di, il regno di Pino Insegno, il quiz in prime-time in onda su Rai 1, la puntata in questione è quella di giovedì 4 luglio. I campioni in carica, freschissimi di corona, sono ida Roma, tre amici che si chiamano Daniele, Francesco e Marco, tutti e tre freschi sposi. A sfidarli ecco gli Stravaganti, altro terzetto di soli uomini che arriva da Brescia. Tre personaggi dal carattere molto diverso che però, spiegano con orgoglio, insieme creano un bel mix. Gioco dopo gioco si arriva alla sfida finale, quella dell'Intesa vincente, dove i due terzetti si fermano a sette parole indovinate a testa. Dunque si va allo spareggio, vinto dai, che si confermano campioni. Spazio all'Ultima, il gioco finale e che può assegnare il montepremi, dove isi qualificano con un montepremi potenziale pari a 92mila