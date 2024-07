Preolimpico basket Belinelli | La Nazionale ha creato qualcosa di speciale per poter fare bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) “La partita contro Portorico sarà sicuramente più complicata rispetto alla prima, dove abbiamo vinto con un margine enorme. Ci sono delle assenze importanti, ma penso che abbiamodiper“. Lo ha dichiarato Marcoricevendo il Premio Fair Play Menarini nella cerimonia in corso al Teatro Romano di Fiesole, parlando dell’impegno di questa notte dell’Italia nella seconda partita valida per ildi. Ripercorrendo la stagione con la Virtus Bologna, invece,ha aggiunto: “Perdere in finale contro l’Olimpia Milano è stata tosta, abbiamo disputato una buona stagione, ma loro hanno avuto quelin più per vincere lo Scudetto. Quindi non è andata, ma speriamo nel prossimo anno, di essere ancora competitivi peraffrontare al meglio la stagione”.