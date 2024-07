Pensare in libertà e comportarsi di conseguenza | non vale per tutti né dovunque

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sarà lo stress che, complice il caldo, li rende insopportabili, certo è che quanto di negativo si pone obiettivamente e gli ostacoli che si vanno parando innanzi all’umanità, pesano di più giorno dopo giorno.Tale fenomeno in alcune parti del mondo è più marcato che in altre. Certo è che l’estate rovente appena iniziata dà già da ora l’idea che non sarà ricordata per avvenimenti rasserenanti.Ieri, in Inghilterra, sono state avviate le operazioni per il rinnovo delle Camere e, oltre a adottare un atteggiamento di comprensibile apprensione, i sudditi di Re Carlo II non potranno fare. Solo per completezza di informazione la Corona Inglese ha sotto la sua sfera di ingerenzai territori di quello che fu la parte meno vicina dell’Impero, il Commonwealth.