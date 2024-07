Palinsesti La7 2024 2025 | tutti confermati arriva Insinna nel preserale Spazio alla serie The Loudest Voice con Crowe La7D si prende The Resident

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Flavio(US) La7 ha presentato questa mattina idella nuova stagione, che sarà caratterizzata sostanzialmente da un’unica novità di rilievo: l’arrivo neldi Flavio, che tornaguida di un game dopo L’Eredità. Il debutto del conduttore ormai ex Rai (che non sarà però in esclusiva) è fissato per il 7 ottobre e andrà in onda dal lunedì al sabato, alle 18.35, con la versione italiana dell’americano Family Feud. Il nuovo game trainerà l’appuntamento con il TGLa7 delle 20, che sarà sempre nel segno di Enrico Mentana, che ha rinnovato il contratto fino al 2026. Il Direttore, nel corso della stagione, tornerà anche in prima serata con alcuni speciali e con le ormai celebri maratone. Confermato in blocco il prime time di La7: il lunedì (dal 16 settembre) a Corrado Augias con La Torre di Babele, il martedì (dal 17 settembre) a Giovanni Floris con DiMartedì, il mercoledì (dal 9 ottobre) ad Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare, il giovedì (dal 12 settembre) a Corrado Formigli con Piazzapulita, il venerdì (dal 13 settembre) a Diego Bianchi con Propaganda Live e il sabato e la domenica (dal 14 settembre) a Massimo Gramellini con In Altre Parole, che avrà nel cast Giovanna Botteri.