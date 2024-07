Ospedali reparti di medicina interna a rischio estate

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Come ogni anno arriva la crisi per quanto riguarda l’emergenzae i pronto soccorso. Si parla infatti di una vera e propria “crisi estiva”, che ogni anno colpisce tantissime realtà sanitarie italiane. È proprio tra giugno e settembre che la maggior parte del personale, tra cui oltre il 91% dei medici, usufruisce dei 15 giorni di ferie, come garantito dal contratto nazionale del lavoro. Ovviamente, questo comporta una riduzione del personale sia di, sia degliin generale. Emergenza: i numeri La riduzione dell’organico in reparto comporta ovviamente un aumento del carico di lavoro per il personale che resta fino al 42,7% dei casi. A rendere noti questi dai la Federazione dei medici internistieri.