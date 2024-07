Oroscopo Paolo Fox 5 luglio 2024 | Bilancia confusa Luna Nuova in Cancro

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'diFox del 5si presenta speciale, con lain. La confusione tormenterà il segno della, mentre l'Ariete se la vedràmente con dei problemi sorti a giugno. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di venerdì 5, considerando anche il proprio ascendente per unaccurato.diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete ti mette in guardia da alcuni problemi nati a giugno, che potrebbero tornare a infastidirti. Toro - L'diFox del Toro approva la sfera lavorativa e invita a fare dei cambiamenti. L'aspetto di Venere favorisce l'amore. Con un Sagittario, Gemelli o un Acquario potrai svagarti.