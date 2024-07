Nuoto Campioni senza tempo il Garden fa il pieno di ori agli italiani Master

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Siamo la società più vecchia d’Italia, ma non per la data di fondazione". Il professor Fabio Bernardi, direttore sportivo deldi Rimini, lo afferma con orgoglio, soprattutto dopo che i suoi atletihanno partecipato ai campionatidi categoria che si sono tenuti a Riccione a fine giugno. "I nostri ‘ragazzi’ stanno inanellando vittorie su vittorie – spiega Bernardi – L’anno scorso gli Europei, a inizio 2024 i mondiali in Qatar e ora i nazionali. Grazie a loro ilè conosciuto in tutt’Italia. Le altre società ce li invidiano e li vorrebbero ‘in prestito’ per qualche competizione. Da poco la categoria deicomprende anche i nuotatori che hanno più di vent’anni, ma il fiore all’occhiello della squadra, seguita dai tecnici Alessandro Fuzzi, Franco Cavina, Alessio Spelonchi e Gianlorenzo Parmigiani, è composto da super atleti che hanno più di ottant’anni sulle spalle.