LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto si va verso la volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.33 40 chilometri alla conclusione! 16.31 Anche Alberto Bettiol è rimasto rallentato dalla caduta che c’è stata nel plotone. 16.29 Caduta in, finisce a terra la maglia a pois Abrahamsen. 16.27 Dopo la tempesta precedente, vige aria di quiete adesso in. 16.24 Arrivano davanti a collaborare Soudal Quick-Step e INEOS Grenadiers. 16.21 50 chilometri al traguardo! 16.18 Cavendish ha dovuto cambiare bicicletta, ma è tornato subito nel plotone. 16.15 Aveva perso terreno anche Simon Yates, ma è rientrato. Ora a prendere l’iniziativa inLidl-Trek e Visma. 16.13 Ritmo che torna ad essere tranquillo. 16.11 Si era attardato per un problema meccanico Pedersen, ma è subito rientrato in