LIVE – Compilazione calendario Serie A 2024 2025 DIRETTA

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lascritta delladeldel prossimo campionato di. E’ tutto pronto per la nascita del nuovo campionato italiano, con tutte le big che andranno a caccia dell’Inter, reduce dalla conquista del suo ventesimo scudetto. Tra le grandi novità ci saranno le tre neo-promosse Parma, Como e Venezia, tutte di proprietà statunitense e pronte a pensare in grande per restare nella massima. Il nuovodellasarà presentato dalle ore 12:00 di giovedì 4 luglio presso l’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. All’evento saranno presenti il Presidente della LegaA, Lorenzo Casini e l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo. Sportface.it fornirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale.