La Notte dei Serpenti 2024 con Tozzi Noemi Coma_Cose

(Di giovedì 4 luglio 2024) Torna allo Stadio del Mare di Pescara Ladei, il concertone gratuito con nel cast, ComaCose e molti altri Dopo il successo della prima edizione, il 20 luglio allo Stadio del Mare di Pescara torna Ladei, il concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese. Il concerto sarà dedicato a Stefano Mancini, tecnico audio recentemente scomparso che ha lavorato alla prima edizione del concertone. Sul palco de Ladeisaliranno grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale che presteranno le loro voci ai canti della tradizione popolare abruzzese, per l’occasione rivisitati in una chiave musicale moderna ed eseguiti dal vivo dall’Orchestra deidiretta dal Maestro Enrico Melozzi.