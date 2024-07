La Giunta Comunale di Pomigliano ha approvato il Piano operativo comunale | nuove premialità e salvaguardia del territorio

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di giovedì 4 luglio 2024)D’ARCO – Ladid’Arco, hail Poc (), completando in questo modo la stesura del nuovoregolatore. Si apre ora la fase del ricevimento delle osservazioni da parte dei cittadini, che durerà 60 giorni, dopodichè il programmasarà inviato per conoscenza alla Città Metropolitana di Napoli ed alla Regione Campania. “Ringraziamo i tecnici – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici e Urbanistica, Vincenzo Caprioli – che hanno collaborato per circa un anno al raggiungimento di questo importante obiettivo”. Dal Comune sottolineano anche che, dati i limiti imposti dalle attualidelregolatore vigente – con un 20% in più per gli ampliamenti e un 35% in più per abbattimenti e ricostruzioni – si è cercato di creare nel nuovo POC “ulteriori incentivi per rendere più attrattiva l’attività edilizia per i privati, senza compromettere però la necessità didel suolo cittadino”.