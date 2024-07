Intesa Pubblica assistenza-Uil | risorse e assunzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) "Un accordo che garantisce la continuità di servizi di emergenza e urgenza nella media valle del Reno, tra Sasso Marconi e Marzabotto ed un modello che potrebbe diventare un esempio per tutte le pubbliche assistenze dell’area metropolitana di Bologna". Sono solo gli aspetti salienti dell’accordo sindacale sottoscritto dalla dirigenza dellaSasso Marconi: l’associazione volontaria alla quale è affidato il servizio di soccorso e trasporto sanitario nel territorio di Sasso e in quello di Marzabotto. E questo grazie al lavoro dei volontari affiancati, da alcuni anni, da sette dipendenti: un impiegato e sei soccorritori tutti rappresentati dal sindacato di settore Uil. Lo sottolinea Umberto Bonanno, responsabile area metropolitana Uil-fpl terzo settore, che lo scorso anno sui temi della copertura del servizio di emergenza in periodo estivo aprì una vertenza che venne conclusa positivamente, e che ora registra altri punti di accordo.