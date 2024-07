Il presidente dell’Avezzano calcio Andrea Pecorelli arrestato per truffa | è il figlio del giornalista Mino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Accusato di autoriciclaggio,aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche, il– club militante nel girone F di Serie D –, è statoe posto ai domiciliari. E non è il solo in famiglia: misura cautelare (trattasi sempre di arresti domiciliari) anche per ilFederico. Gli arresti, su disposizione del Gip di Avezzano Daria Lombardi, sono stati eseguiti dalle Fiamme Gialle marsicane. Nel mirino degli inquirenti, il fascicolo è in mano al procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato, ci sono i movimenti di denaro indebitamente percepiti per decine di migliaia di euro, che riguarderebbero, appunto, anche la società calcistico di cuiè proprietario di maggioranza.