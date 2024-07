Il nuovo piano pandemico

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 4 luglio 2024) In tanti ci state segnalando un articolo dietro paywall de La Verità, articolo che porta la firma di Francesco Borgonovo dal titolo: Ecco il. Basta con obblighi e lockdown L’articolo è stato ripreso anche da Panorama dove si può evitare il paywall imposto dal giornale di Belpietro. L’articolo di Borgonovo comincia con un panegirico dove viene incensato Galeazzo Bignami, dove si attacca l’ex Ministro Speranza, ma in cui in realtà viene raccontato poco o nulla della bozza che Borgonovo avrebbe visionato in esclusiva. Poi finalmente Borgonovo entra nel vivo, sostenendo che ilche sta presentando in esclusiva sia diverso dal precedente, e lo dimostra dalle premesse, di cui ci viene riportata una mezza frase.