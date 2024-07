Il Cremlino sostiene ufficialmente Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 4 luglio 2024) È arrivato un endorsement delper il partito diLe Pen. In un post su X il ministero degli Esteri di Mosca, sotto a una foto della leader del RN, scrive: "Il popolo francese sta cercando una politica estera sovrana che serva i propri interessi nazionali e una rottura con i dettami di Washington e Bruxelles". I dirigenti francesi "non saranno in grado di ignorare questi profondi cambiamenti negli atteggiamenti della stragrande maggioranza dei cittadini", aggiunge il ministero russo. In mattinata un allarme sulle interferenze di Mosca sul voto era stato lanciato dal CNRS francese (il Centro di Analisi e Matematica Sociale). La leader del Rassemblement national ha denunciato il tweet come una "provocazione" e una "ingerenza" poiché arriva nel mezzo delle elezioni legislative francesi.