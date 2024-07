Fiumicino miglior aeroporto d’Europa e premio per l’innovazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per la sesta volta dal 2018, l’di Romaè stato riconosciuto come ilnella categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri. Ilè stato assegnato ieri sera a Istanbul dall’associazione internazionale ACI Europe durante la loro assemblea generale. Questo riconoscimento è stato condiviso con l’internazionale iGA di Istanbul. La valutazione è stata condotta da una giuria indipendente composta da sei esperti del settore dell’aviazione europeo. La giuria ha valutato vari aspetti degli aeroporti, tra cui l’efficienza operativa, la qualità dei servizi offerti ai passeggeri, la sostenibilità delle infrastrutture etecnologica. Oltre al riconoscimento diha ottenuto anche il “Digital Transformation Award” per il suo impegno nella digitalizzazione e nelaeroportuale.