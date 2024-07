Constellation Brands pronto a rinunciare ai marchi di vino meno strategici

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quello che sta attraversando il gigante americano degli alcoliciè un periodo caratterizzato da investimenti e delicate valutazioni di quelli che sono sempre stati considerati asset. Nel corso della conferenza sui risultati fiscali del primo trimestre che si è tenuta mercoledì scorso, il ceo William A. Newlands ha rivelato che si sta valutando la vendita asset die liquori considerati non. Una scelta, questa, giustificata anche per compensare parzialmente il costo di acquisizione, avvenuta a maggio, dell'importante azienda vinicola produttrice di Pinot Nero Sea Smoke nella contea di Santa Barbara. «Continuiamo ad affrontare dinamiche impegnative in queste categorie, in particolare nella maggior parte dei segmenti di prezzo del» ha dichiarato Newlands durante la conferenza, spiegando anche che il crollo delle vendite die liquori che ha preso piede lo scorso anno dovrebbe invertirsi quest’anno.