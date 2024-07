Comandante dei Carabinieri arrestato per corruzione turbativa e false fatture

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano e del pm milanese Paolo Storari ha portato agli arresti domiciliari di Oreste Liporace,deidel secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri (Roma), per. I reati riguardano un appalto da quasi 700mila euro per servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all'impresa Fabbro spa. Nell’ambito della stessa inchiesta è finito ai domiciliari anche Ennio De Vellis, imprenditore vicino a Liporace e ai fratelli Massimiliano e William Fabbro della Fabbro spa – indagati anch’essi – mentre mentre sarebbe indagato per turbata libertà degli incanti Lorenzo Quinzi, capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.