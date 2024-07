Calciomercato Napoli Mario Rui pronto alla cessione | il sostituto arriva dalla Serie A!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono ore di riflessione in casaper il futuro diRui. La dirigenza azzurra avrebbe già identificato il possibile. In casaè in corsa una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. La società azzurra èa ripartire dopo l’annata molto difficile, motivo per il quale è stato ingaggiato Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro vanta qualità ottimali per risollevare il morale della squadra e non solo. Il neo tecnico ha tanta voglia di dimostrare le proprie qualità in Italia e proverà in tutti i modi a raggiungere risultati importanti. Oltrevoglia di ripartire, però, c’è l’assoluta necessità di rinforzare la rosa anche sul fronte mercato. Proprio in questa direzione starebbe lavorando la dirigenza.