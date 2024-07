Calcio Nasce la SSC Ancona il sindaco la iscrive alla Serie D

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) Presentato al Del Conero il progetto che ha coinvolto quattro imprenditori locali. Vincenzo Guerini presidente e Massimo Gadda allenatore. Si lavora anche per il settore giovanile e centro sportivo, 4 luglio 2024 – 3 luglio 2024. Una data per ilanconetano che difficilmente verrà dimenticata.la Società Sportiva. La SSCsarà la nuova società che ilDaniele Silvetti presenterà personalmente a Roma, per depositare la domanda d’iscrizione inD con la relativa somma da versare di 400mila euro. Davanti a circa 2000 sostenitori nella giornata di ieri pomeriggio presso lo Stadio Del Conero, lo stesso primo cittadino insieme agli assessori, rappresentanti della tifoseria e il Comitato Dei Marchi ha illustrato il progetto a 360ºpiazza radunata nel settore Curva Nord, per poter ridare vita aldorico.