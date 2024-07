Basket serie b dopo marchini un’altra firma annunciata la prossima sarà quella di yarbanga Ferrara Ballabio rinnova | Ripartiamo dai nostri tifosi e dalla delusione di Fidenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La seconda ufficialità in casadi Riccardo, playmaker classe 1998 che prolunga di un anno la sua esperienza all’ombra del Castello Estense,una stagione chiusa a 13.7 punti di media. Il regista ha affidato ai canali ufficiali della società le sue prime impressioniil rinnovo del contratto: "Quando hoto l’anno scorso sapevo quale era l’obiettivo, e così pure oggi, vogliamo cercare di mantenere l’impegno preso,promozione che ci è sfuggita per alcuni dettagli al primo tentativo. Non c’era nulla che potesse portarmi via da: società ambiziosa, tifo splendido, entusiasmo crescente. E la permanenza di coach Benedetto ha sicuramente influito, con lui mi sono trovato bene sul piano tecnico e umano.