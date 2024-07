Avatar 4 le riprese dei sequel di James Cameron sono ricominciate? Quando uscirà il prossimo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 luglio 2024)e il resto del cast deidel franchisetornati sul set per completare ledei prossimiSembra che siamo a un passo dal ritorno nel mondo di Pandora. In un recente post apparso su Instagram, l'attore Joel David Moore ha condiviso nuove foto della produzione neozelandese di, ricordando il suo lavoro nel franchise. Moore ha interpretato Norm Spellman sia indel 2009 che in: La via dell'acqua del 2022. È lecito pensare che l'aggiornamento sulla produzione riguardi4, le cuigià iniziate e che avrebbero dovuto riprendere all'inizio di quest'anno dopo gli scioperi di Hollywood del 2023. "Tornare a Wellington NZ è sempre così nostalgico", si legge nel post di .