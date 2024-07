Angelina Mango incidente per la cantante | fan preoccupatissimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 4 luglio 2024) Personaggi tv.per la: fanè una cantautrice italiana. Ha raggiunto il successo nel 2023 grazie alla partecipazione alla ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in cui ha vinto la categoria canto e il premio della critica. Nel 2024 ha vinto il 74º Festival di Sanremo con il brano La noia. Lain questi giorni è rimasta vittima di un piccolo, il quale ha scatenato il panico tra i suoi fan. ( dopo le foto) Leggi anche: Elodie, l’indiscrezione dopo le nozze di Diletta: cosa sogna laLeggi anche: Il famoso della Tv italiana finisce in ospedale: cosa gli è successo Leggi anche: Maria Rita Viaggi, chi era la Signorina Buonasera: tutto su di lei e la famiglia Leggi anche: Addio a Maria Rita Viaggi: le cause della morteper la: fanPaura e forte preoccupazione tra i fan di