Vespucci e Frecce Tricolori Los Angeles celebra l' Italia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Losaccoglie il fiore all'occhiello del Made in Italy. È arrivata al porto di San Pedro la nave scuola della Marina Militarena, l'Amerigo, che è partita da Genova il 1 luglio 2023 e tocca la metropoli californiana nell'ambito di un tour internazionale tra cinque continenti e tre oceani. Lo storico veliero resterà in città fino all'8 luglio. Fino ad allora sarà possibile prenotarsi gratuitamente per una visita a bordo e fermarsi al "Villaggio", allestito all'attracco: 12 mila metri quadrati con stand di istituzioni e di imprese Made in Italy, spazi per la proiezione di film, mostre d'arte e un ristorante. Oggi la cerimonia di inaugurazione alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto, dell'ambasciatrice Mariangela Zappia, della console generale Raffaella Valentini, del Vicesindaco di LosErin Bromaghim e, ovviamente, delle cariche militari che accompagnano il veliero.