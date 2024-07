Torna a Locorotondo LUMinARIA | il Festival della luce che che inaugura l’estate

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Venerdì 5 luglio 2024, il grande evento di inizio estate dedicato allanelle sue diverse forme. Un contesto unico in cui danza, musica e antica arte pirotecnica dei fuochi barocchi si fondono per creare uno spettacolo, ogni anno, indimenticabile. Il centro storico disarà illuminato, in occasione di2024 dalla soladelle candele. Il concept scelto per quest’edizione dell’evento, ideato e realizzato da Euforica Aps, è (Parentesi Classica). Concept scelto per onorare due importanti anniversari che ricadono proprio in quest’anno: i 50 anni dalla nascita delValle d’Itria e i 100 anni dalla morte del compositore Giacomo Puccini. A tal proposito, ildedicato allain tutte le sue variegate forme darà voce, in maniera unica e suggestiva, a queste due ricorrenze.