Sul lettino per il malocchio | Il mago mi ha stuprata

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Si stenda, si copra gli occhi con questa benda e si spogli che le tolgo il" e ildi Tavullia finisce sotto inchiesta per violenza sessuale. E’ la vicenda di cui si è discusso ieri pomeriggio al tribunale di Pesaro e che vede coinvolto, come indagato, un 68enne originario del sud delle Marche ma residente a Tavullia che, con la scusa di dover togliere ila una signora del pesarese, in realtà l’avrebbe violentata con una candela utilizzata per un rito magico dai contorni proibiti. La vicenda e la denuncia risalgono al febbraio dello scorso anno. La signora si era rivolta alper un problema di jella ma lo specialista dell’occulto, anziché limitarsi a tiritere esoteriche, polverine magiche amuleti e pozioni, si sarebbe spinto davvero troppo in là superando il limite del consentito.