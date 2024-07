Sfida con Estate in Diretta parla Simona Branchetti | Concorrenza sleale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo anni al timone di Morning News – adesso passato a Dario Maltese –adesso è alla conduzione di Pomeriggio 5 News e se la sta cavando bene, visto che ha mantenuto gli stessi ascolti di Myrta Merlino, che da tre settimane ha salutato la prima edizione del suo Pomeriggio 5. Come Myrta anche Alberto Matano è in vacanza, ma su Rai Uno sono arrivati Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini e così si è accesa latra il loroine il programma di Canale 5.traine Pomeriggio 5 News, le parole di. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, laha espresso parole ti stima per Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, con il quale ha anche lavorato. Il giornalista di Nuovo Tv ha chiesto alla presentatrice Mediaset un commento sulladegli ascolti e lei ha risposto con ironia (forse): “Diciamo che loro partono prima, è“.