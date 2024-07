Sega in mano minaccia il padre che non vuole dargli i soldi per la droga | arrestato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La Polizia di Stato di Terracina haun cittadino locale per maltrattamenti e minacce alconvivente. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha visto l’uomore il genitore con unaad arco, richiedendo denaro per l’acquisto di. L’Intervento della Polizia Gli agenti del Commissariato di Terracina sono intervenuti rapidamente in un condominio del centro città, dove era stata segnalata l’aggressione. Terrorizzati, i presenti si sono allontanati velocemente richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, mentre l’aggressore si è ritirato nell’abitazione familiare. Il Racconto delAccompagnato dagli agenti presso il Commissariato, l’uomo è stato raggiunto poco dopo dal, che ha denunciato l’episodio.