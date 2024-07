Proseguono i furti di auto a Roma ladri in azione a Casal Lumbroso

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 luglio 2024)dimobili nella città di: fatta sparire una Nissan Micra Serie 5 nel quadrante diNissan rubata nel quartiere di– (Monica Larenza) – ilcorrieredellacitta.comPosteggiare aè diventato pericoloso. Ogni giorno che passa, puntualmente siamo costretti a riportare un caso did’all’interno del territorio capitolino. L’ultimo episodio è accaduto a poca distanza dalla via Aurelia, dove alcuni malviventi hanno deciso di portarsi via una macchina destinata all’utilizzo familiare. Un’dove anche questa volta hanno lasciato la proprietaria del veicolo senza parole, non lasciando traccia della macchina e soprattutto non venendo visti da nessuno. La macchina rubata nel quadrante diOvest Dopo gli episodi legati al quadrante Est della Città Eterna, ihanno deciso di operare questa volta nella zona diOvest.