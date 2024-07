Picchia selvaggiamente la ex Per lui il braccialetto elettronico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)la ex. L’indagato avrebbe trascinato la donna per i capelli prendendola a schiaffi calci e pugnila ex. A seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, ieri, la Squadra Mobile della locale Questura ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed alla sua abitazione con obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 500 metri da essi, con l’applicazione del. A diffondere la notizia una Comunicazione della Procura di Benevento Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento.