Perché la nuova felpa della Roma di Adidas fa infuriare i tifosi giallorossi?

(Di mercoledì 3 luglio 2024) C’è già chi parla di incidente diplomatico, per quanto possa definirsi incidente una serie di contestazioni per i coloripropria squadra di calcio. Eppure, è quello che sta avvenendo ora tra i, che dallo scorso anno è sponsor tecnicosquadra capitolina. In occasionepresentazione dei kit d’allenamento, l’azienda sportiva ha messo in vendita sul suo sito unamolto criticata dai supporter. Il motivo? Ha i colori dei nemici sportiviLazio. Oltre ai classici colori rosso e orosquadra e all’immancabile lupetto, infatti, c’è anche un inserto celeste (colore dei “cugini”) che ha scandalizzato lo zoccolo durotifoseria. Con il classico tam tam generale, amplificato dal web, comprensivo di lamentele, appello al boicottaggio e via di seguito.