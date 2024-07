Nel container sotto al sole rovente | com' è ridotta la polizia di frontiera la rabbia degli agenti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Simulare il cammino in una qualsiasi città. Oppure la salita e la discesa delle scale. Sono solo alcune delle possibilità praticabili all'interno della nuova palestra tecnologica dell'Irccs San Raffaele Roma. Mille metri quadrati con robot, visori, realtà aumentata, assistenti virtuali ed esoscheletri per la riabilitazione. Strumenti, che sfruttano le tecnologie digitali bioniche e biorobotiche, indirizzati in particolare a pazienti con patologie neurologiche (esiti da ictus, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, malattie del midollo spinale, polineuropatie) e a pazienti con patologie ortopediche che compromettono le normali attività come camminare, muovere le braccia, mantenere l'equilibrio. Per ogni paziente i percorsi sono personalizzabili per poter misurare in modo oggettivo le risposte, migliorando il risultato di ogni singolo percorso.