MotoGP – Pecco favorito anche in Germania ma Márquez corre in casa Il Cabroncito vincente al Sachsenring a 275 su Sisal it

(Di mercoledì 3 luglio 2024) (Adnkronos) - Roma, 03 luglio 2024 – Prima di staccare la spina per le vacanze estive, i centauri dellavolano alper il Gran Premio di, nona prova del mondiale.Bagnaia vuole calare il tris perfetto e chiudere la prima parte dell'anno in testa al campionato sebbene nel weekend si corra su un circuito a lui poco congeniale. Il due volte campione del mondo di, infatti, non ha mai trionfato, in nessuna delle classi, sul circuito tedesco ma gli espertiritengono che stavolta si potrebbe interrompere il digiuno. Il successo di Bagnaia, infatti, si gioca a 2,75 per la vittoria di domenica nella gara lunga mentre un trionfo nella Sprint è offerto a 3,00. Come al solito sono due i principali avversari dima stavolta, il numero 1 della Ducati, dovrà guardarsi da chi, il prossimo anno, dividerà il muretto con lui, Marc