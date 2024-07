Mario Sechi | La necessità di crescere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La lettera di Giorgia Meloni è chiara, non va spiegata, ma contestualizzata. Di fronte a una sinistra che non può dare lezioni sul tema dell'estremismo e della presenza di elementi radioattivi al suo interno anti -occidentali, anti -semiti, putiniani d'andata e di ritorno, illusionisti contabili e bancarottieri delle finanze pubbliche - l'intervento del leader di Fratelli d'Italia era più che mai necessario non per imprimere una “svolta” sul dibattito che riguarda il passato, ma per esprimere una visione sul domani. Tutti i partiti, anche quelli nati ieri e malfermi sul piano culturale, hanno le loro radici nel Novecento. Chi per storia (come Fratelli d'Italia e Partito Democratico), chi perdi avere un aggancio sulla terra (anche e nonostante tutto, il Movimento Cinque Stelle), fa i conti con le idee nate nell'officina del “Secolo breve”, con i suoi lampi che sono l'eterna lotta tra il bene e il male, le scorie, i residuati bellici.