Latina bandiere verdi e certificazioni a 30 plessi scolastici | la cerimonia di premiazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – Sono stati premiati idipiù virtuosi nel promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico. Ladi consegna dell’ambita Bandiera Verde, assegnata dalla FEE (Federazione per l’Educazione Ambientale) agli istituti della rete Eco-schools, si è svolta nella giornata di ieri presso l’aula magna Porfiri dell’ospedale Santa Maria Goretti di. “La certificazione – dichiara l’assessore Franco Addonizio – corona l’impegno di studenti e insegnanti per le attività sviluppate nel corso dell’anno, volte alla diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia ambientale e alla riduzione dell’impatto ambientale della loro scuola.