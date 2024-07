La attirano a casa promettendole droga ma la violentano in tre | lei fugge gettandosi dalla finestra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una storia terribile arriva da Bologna. I fatti risalgono al 29 maggio scorso, ma la notizia è diventata di dominio pubblico soltanto da qualche ora. Secondo quanto si apprende, una donna è stata attirata in unacon la promessa di consumareinsieme. Ma poi è stata sequestrata e violentata da tre ragazzi per circa un’ora, prima di avere il coraggio di gettarsicadendo in strada. Un salto nel vuoto di cinque metri nel quale si è fratturata il bacino, oltre a procurarsi altre lesioni.Leggi anche: Condannato per lo stupro di una 12enne, van de Velde sarà alle Olimpiadi: “Non sono un mostro” Chi sono la vittima dello stupro e i suoi aguzzini La vittima è una 37enne di origine somala, senza fissa dimora. I carabinieri hanno successivamente arrestato i suoi aguzzini.