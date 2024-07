Investito da un’auto sulla pista ciclabile nel centro di Milano | 63enne morto in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Era in sella alla sua bicicletta lungo lain viale Tunisia, nel pienodi, quando è statoda: trasportato d’urgenza all’Fatebenefratelli, ilpoco dopo. L’incidente è avvenuto questa mattina e, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, la vittima proveniva da piazza della Repubblica e pedalavaverso corso Buenos Aires. Pare che il ciclista avesse la precedenza sull’auto, ma non si esclude che lo schianto possa essere stato causato da una manovra improvvisa, forse a causa di un malore. La dinamica è al vaglio di inquirenti e investigatori. Il pm di turno Giovanni Tarzia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.