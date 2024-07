Giuseppe Pirozzi intervista all’attore di Mare Fuori | Sono l’opposto di Micciarella Anticipazioni? Il mio personaggio sta crescendo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è stato uno dei protagonisti del Blu Carpet del Sàff, il Sanità Film Festival. L’attore ci ha raccontato del suo legame con la città di Napoli e svelato qualche retroscena sul suodi, che sarà uno dei protagonisti della prossima stagione. Vediamo insieme cosa ci ha detto.Qual è il tuo rapporto con Napoli e il territorio? A Napoli c’è il mio cuore, è la mia città. Dentro di me vive Napoli, ionato qui nella Sanità e ci ho messo due minuti ad arrivare al Sàff perché abito qui. È un’emozione incredibile, non mi aspettavo di vivere questo momento nella mia vita invece è arrivato emolto felice. Come è nata la tua passione per la recitazione? Non c’è stato un giorno specifico in cui è nata.