Fiori parole tramonto e musica Questo è lo stile di Margherita

(Di mercoledì 3 luglio 2024) "Ringraziamo di cuore gli “Amici di Colmurano di Meggy“ per questa iniziativa profonda e delicata, in pienodi. Grazie anche al Comune e ai numerosi partecipanti. Abbiamo sentito l’abbraccio di tutti e anche quello diseduti sulla terra d’origine che lei tanto amava, trae noteli davvero significative". È il messaggio di Ornella Formica, Piergiovanni ed Ester Salvucci, ovvero la mamma, il papà e la sorella diSalvucci, la psichiatra 28enne che ha perso la vita a Seixal, nell’isola di Madeira, travolta da un’onda. I suoi cari, tornati domenica dal Portogallo, hanno partecipato alla passeggiata organizzata lunedì dagli amici. In centinaia hanno attraverso il paese con un fiore in mano e un macigno sul cuore.