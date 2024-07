Dossena | Con Conte il Napoli ha fatto un salto di qualità anche sul piano delle motivazioni

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giuseppe, è stato ospite al Premio Fair Play Menarini a Firenze. Questo il suo pensiero ai microfoni di Tmw a cominciare dall’eliminazione dell’Italia all’Europeo:: ci vogliono idee, lungimiranza, responsabilità e decisioni importanti “E’ un momento particolare del nostro movimento, ci vogliono idee, lungimiranza, responsabilità e decisioni importanti. Le cose da fare si conoscono”. I settori giovanili italiani sono il problema? “I club però sono arrivati ai vertici coi giocatori stranieri, quindi dove sta la verità? Basta fare degli accorgimenti, come per esempio portare in Italia gente con un curriculum qualificato, magari con 20 partite in Nazionale”.come valuta il lavoro di Spalletti? “Spalletti ha un pedigree importante, haerrori sultecnico e mi ha sorpreso,se lanon è eccelsa.