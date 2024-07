Con i ‘biscotti della fortuna cattivi’ pago spese e bollette Che frasi leggerete? Per esempio ‘non estinguerai il mutuo sarà lui a estinguere te | la storia di Diego Aroldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Era dicembre del 2023 e, più per noia che per altro, decido di aprire una pagina Instagram dedicata ai biscottini, ma non quelli che si trovano nei ristoranti cinesi conprofetiche e divinatorie. I miei biscottini li faccio conciniche, caustiche e per questo li chiamo ‘. Tutto virtuale, ovviamente. In poco tempo i miei post riscuotono moltissimo successo. Fino a che i follower iniziano a chiedermi dove possono comprare i biscotti”. Un gioco, un’idea nata da una situazione di noia derivata da un lavoro poco gratificante e a tratti alienante, ha inaspettatamente e letteralmente cambiato la vita di, designer e grafico mantovano di 40 anni, che oggi grazie ai “Biscottinicattivi” paga