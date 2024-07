Chi è il fidanzato di Mahmood Ornella Vanoni sbandiera tutto pubblico impazzito | E ora?

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lo scorso febbraio, ospiti di Che Sarà e di Serena Bortone su Rai 3, sia Roberto D’Agostino che il collega di giornalismo, Peter Gomez, hanno dichiarato che Marco Mengoni esarebbero gay. Loro non ne hanno mai parlato anche perché non ce n’è motivo.però l’outing diper il secondo. Naturalmente è stata una svista, un errore dato dalla distrazione e dal fatto che la mitica cantante non si sente certo a disagio davanti alle telecamere. Così, dimenticando per un attimo il contesto in cui era, si è lasciata scappare qualche dettaglio di troppo su. L’outing die il web nel delirio. È successoin occasione dell’intervista che l’icona della musica, e della televisione (che il prossimo settembre compirà la bellezza di 90 anni portati con ironia e lucidità) ha concesso a Fabio Rovazzi e l’ex inviato di Striscia la notizia e vincitore de L’isola dei famosi 2023 Marco Mazzoli.