Buone notizie per gli amanti della birra | l’Oktoberfest sbarca in Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ebbene si,arriverà anche ine più precisamente a Torino dove ad Ottobre potremo vivere 15 gg di festa unici, la celebre festaoriginaria di Monaco di Baviera, attraversa i confini tedeschi per approdare a Torino. Dal 19 ottobre al 3 novembre, il ParcoPellerina si trasformerà in un angolo di Baviera grazie alla prima edizione del Paulaner Oktoberfest Torino. Un evento che promette di portare nella città piemontese tutto il fascino, le tradizioni e ovviamente le specialità culinarie e brassicole che hanno reso famosa nel mondo. Oktoberfest -Ansa-.comL’iniziativa è stata presentata dall’assessore al CommercioCittà di Torino Paolo (cognome non fornito), che ha sottolineato come questo evento contribuirà a rendere Torino ancora più internazionale.