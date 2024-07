Basket ufficiale con l’inizio del mese il cambio dopo 31 anni 4 Torri il passaggio di consegne Moretti saluta ecco Bertolini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il primo luglio del 2024 è già un giorno storico per la Pallacanestro 4e per il movimento cestistico della nostra città.31avviene infatti ufficialmente ildial vertice societario: Matteoè il nuovo patron granata, e prende il posto di Luigi, che giunge al termine di un’era in cui è stata scritta una pagina indelebile della storia della pallacanestro ferrarese. Un accordo già ratificato da qualche tempo, ma che entra in concreto proprio a decorrere dall’1 luglio, condella nuova stagione sportiva 2024-2025. Giovane imprenditore ferrarese classe 1982 e dalla grandissima passione per il, Matteoè socio e amministratore di Aeffe Ristrutturazioni, e si occupa delle aree amministrativa e legale, nonché della strategia marketing.