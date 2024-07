Basket Il Playground di Livio compie 10 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Decimo compleanno. Magari ci voleva la torta con le candeline e invece è arrivata una targa, firmata dalla famiglia diNeri e consegnata nelle mani di Carlo Venturi, il presidente della società che porta il nome di. Nella targa ci sonoe Carlo, ragazzi, a torso nudo e con un pallone da, che giocano al campetto. Il, dicono dall’altra parte dell’oceano.non c’è più, anche se in effetti è come se non se ne fosse mai andato, soprattutto quando in ballo ci sono una palla a spicchi e un campetto. Eccolo qui il ‘Neri’s’, un torneo di 3 contro 3 arrivato alla decima edizione e che si conferma un successo, soprattutto per lo spirito che sa evocare tra tutti i partecipanti. "Quando la famiglia dimi ha consegnato la targa – racconta Venturi – ho pianto, come non facevo da tanto tempo.