Arrestato adescatore seriale di minorenni | si faceva inviare foto e video hot fingendosi coetaneo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 - Si fingevadi bambini e ragazzine tra gli 8 e gli 11 anni per convincerli a inviarglisessualmente espliciti. Al termine di complesse indagini gli operatori della polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna hanno individuato il responsabile, un quarantenne della provincia di Roma nei cui confronti è scattata la custodia cautelare in carcere con l'accusa di adescamento online di, violenza sessuale virtuale e pornografia minorile. Le indagini sono scattate a seguito delle denuncia di una ragazzina di 11 anni, che ha raccontato di essere stata contattata sui social da un presunto, che con insistenza l'aveva convinta a inviarglisessualmente esplicite.