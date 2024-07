Alessandro Valenti è il nuovo CEO di Givenchy con effetto immediato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Non sarà più Renaud de Lesquen a dirigere, ma. L’italiano è infatti ilCEO della maison del gruppo LVMH. Questo perché, il francese Lesquen, lascia l’incarico “per dirigersi verso altri contesti lavorativi”, stando a una nota del gruppo. Il gruppo è comunque ancora in cerca di un designer, ma nel frattempo ha preso questa decisione amministrativa. Il CEO italiano ha alle spalle un’importante carriera nel mondo dell’alta moda, vantando in curriculum nomi come Louis Vuitton e Christian Dior. Ha alle spalle ormai uasi 30 anni di carriera, quando nel 1995, subito dopo la laurea alla Bocconi, ha cominciato a lavorare come financial controller da Bull. Già nel 1999 era Direttore Internazionale del Retail Operation di Gianni Versace.